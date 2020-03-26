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Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusalLütfen sizler de evde kalın, formda kalın - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.

26.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:02
SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal
Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın
- 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.
Kendisinin evden çıkmadığını dile getiren Köse, Ben de evden çıkmıyorum ve sporumu evde yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Hoşçakalın ifadelerini kullandı.
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Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatma Zehra, Avrupa, Güncel

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Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

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