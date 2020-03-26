Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusalLütfen sizler de evde kalın, formda kalın - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.

26.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:34
Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatma Zehra, Avrupa, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Mustafa Cengiz’in koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Terim’in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Spor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu Spor
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu
F.Bahçe’nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Spor
F.Bahçe'nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Süper Lig’in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti Spor
Süper Lig'in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi Spor
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı Spor
Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı
Ersun Yanal’dan evde kal çağrısı Spor
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı

Son Dakika Spor Haberleri

12:28: Yukatel Denizlispor'un antrenmanları 30 Mart'a ertelendi - Spor 12:22: Antalyaspor'dan e-antrenman! - Spor 12:22: Süper Lig'in en iyisi Alexander Sörloth - Trabzonspor Haberleri - Spor 12:22: Son Dakika: Galatasaray'dan Corona virüs açıklaması! Mustafa Cengiz... - Spor 12:22: Alanyaspor otoritelerden tam not aldı! - Spor 12:16: Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Haber 11:04: Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı - Spor 10:36: Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var - Spor 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:51: Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü - Spor 09:06: Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi - Spor 00:19: Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi - Spor