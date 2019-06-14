Milli eskrimciler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 17-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na Türkiye'den 10 milli sporcu katılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler şampiyonada kılıç ve flöre branşlarında yarışacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma açısından önem taşıyan organizasyonda ay-yıldızlıların hedefi madalya ile yurda dönmek.

Toplamda 40 ülkeden 449 sporcunun hem bireysel hem de takım halinde mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi kılıç branşında 6, flörede ise 4 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda milli takım, flöre kategorisinde Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu, Engin Batuhan Menküer ve İrem Karamete ile; kılıç kategorisinde ise Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Enver Yıldırım ve Hakan Yıldırım ile madalya arayacak.

Kaynak: AA