14.06.2019 13:52
Haberler»Spor » Haber

Milli eskrimciler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Milli eskrimciler Avrupa Şampiyonası

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 17-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na Türkiye'den 10 milli sporcu katılacak.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 17-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na Türkiye'den 10 milli sporcu katılacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler şampiyonada kılıç ve flöre branşlarında yarışacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma açısından önem taşıyan organizasyonda ay-yıldızlıların hedefi madalya ile yurda dönmek.
Toplamda 40 ülkeden 449 sporcunun hem bireysel hem de takım halinde mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi kılıç branşında 6, flörede ise 4 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda milli takım, flöre kategorisinde Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu, Engin Batuhan Menküer ve İrem Karamete ile; kılıç kategorisinde ise Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Enver Yıldırım ve Hakan Yıldırım ile madalya arayacak.
Kaynak: AA
22 haziran, eskrim, türkiye, avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:25 Milletvekili Taşdoğan'dan karne alan öğrencilere nasihatler
14:25 Engellilere akvaryum terapi
14:25 Spor yatırımları Şahin'e ödül getirdi
14:25 Tırın taşıdığı dev mermer blok otomobilin üzerine düştü
14:25 Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi beğeni kazandı
14:25 Oto hırsızı sevgililer güvenlik kamerasında
14:24 KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
14:24 İtalya medyası: İş adamı Sergio Zanotti'nin Türkiye'de kaçırılması eski para ticareti ile bağlantılı
14:23 Hilmi Güler ezber bozdu
14:23 DHA DIŞ - İçinde bebeğin olduğu puseti alıp yere fırlattı
14:23 Bakan Selçuk: Tatil, ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil
14:23 ANALİZ - Kazakistan'da Tokayev dönemi
14:23 Okulda beslenen kedi yavruları karne gününde yuvaya kavuştu
14:23 HDP Çukurova Bölge Konferansı