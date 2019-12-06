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Milli eskrimciler hafta sonu yurt dışında 3 organizasyona katılacak

Eskrimde milli sporcular hafta sonu yurt dışında 3 organizasyonda yer alacak.

06.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:00Milli eskrimciler hafta sonu yurt dışında 3 organizasyona katılacak
Eskrimde milli sporcular hafta sonu yurt dışında 3 organizasyonda yer alacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular yarın ve 8 Aralık Pazar günü , Bükreş ve 'da düzenlenecek 3 farklı turnuvada piste çıkacak.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Gençler Dünya Kupası'nda flöre branşında Nazlı Ceren Alioğlu, Eda Feride Demirhan, Lal Ertün, Alisa İsbir ve Melike Taşdelen hem bireysel hem de takım müsabakalarında mücadele edecek.
Polonya'nın Sosnowiec şehrinde kılıç branşında gerçekleştirilecek Gençler Dünya Kupası'nda ise Yağmur Erdağlı, Tuğçe Rana Kaya ve Işıl Ulusaloğlu bireyselde ve takım olarak kürsü mücadelesi verecek.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) 14 Yaş Altı Flöre Turnuvası'nda (Zagreb Winter Clasic) da Erin Yalçın madalya için ter dökecek.

Hırvatistan, Polonya, Spor

Kaynak: AA

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