Haberler» Güncel» Haber

Milli formayı giymek istiyor

Siirt'te televizyonda izlediği boksa başlayan Zeynep Bayazıt (13) milli formayı giymeyi hedefliyor.

21.08.2019 16:09 Milli formayı giymek istiyor
Siirt'te televizyonda izlediği boksa başlayan Zeynep Bayazıt (13) milli formayı giymeyi hedefliyor.
Yoğun talebi üzerine esnaf baba Mehmet Selim Beyazıt kızı Zeynep'i Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan boks kursuna yazdırdı.
Antrenmanları aksatmayan Bayazıt, kısa sürede iyi performans göstererek antrenörlerin dikkatini çekti.
Zeynep Bayazıt, en büyük desteği de ailesinden gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Asla pes etmeyeceğim. Tek bir hedefim var, o da Türkiye derecesi yaparak milli formayı giymek. Sonra da ülkemi uluslararası müsabakalarda temsil edeceğime inanıyorum. Bana destek veren başta ailem olmak üzere antrenörlerime teşekkür ediyorum."
Baba Mehmet Selim Bayazıt ise kızının boks yapmasını desteklediğini işaret ederek, "Televizyondaki boks maçlarını takip ediyordu. Bir gün boks yapmak istediği fikrini bana anlatınca ben de onu boks kursuna yazdırdım. Hocaları performansından çok memnun. Milli takıma yükselmek için yoğun bir gayret gösteriyor." dedi.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15   Büyük yangının ardından İzmirli ünlü sanatçılara konser daveti
18:15   TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da ağaçlandırma faaliyeti
18:14   'Kendine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı'
18:13   "2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali" yarın başlıyor
18:12   Motosiklet kazasında yaralandı, ilk müdahaleyi polisler yaptı
18:12   Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı
18:11   Kepçeyle define arayanlara suçüstü