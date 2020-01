Milli futbolcu Ece Türkoğlu: "Kadın futboluna ilgi arttı"

Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 14 ve 17 Haziran'da deplasmanda Moldova ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer alan Ece Türkoğlu , kadın futbolunun Türkiye'de son dönemde büyük bir ivme kazandığını belirterek, kadın futboluna ilginin de arttığını söyledi.Türkoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaretinde, eğitimini sürdürdüğü Old Dominion Üniversitesi'nin kadın futbol takımında forma giydiğini anımsattı.Türkiye'den uzakta olduğunu ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:"Uzun yıllar milli takımımızla birçok ülkeye gittim ama bu kez durum daha farklı, ailem ve arkadaşlarımı özlüyorum. Bu alışma sürecinin bana yaşattığı zorlukların altından kalkmak için elimden gelen tüm çabayı harcıyorum. Her ne kadar hayalimi gerçekleştirmiş gibi olsam da durmak gibi bir niyetim asla yok. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra ABD veya Avrupa'nın profesyonel liglerinde futbol oynamak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Kadın futbolu ülkemizde son dönemde büyük bir ivme kazandı. Kamuoyunun kadın futboluna ilgisi de arttı. Futboldan bahsedildiğinde insanların aklına ilk olarak bunun bir erkek oyunu olduğu gelmemeli. Kadınlar yaşamın her yerinde olduğu gibi futbolda da iddialıdır."Belediye Başkanı Posbıyık da kız futbol takımında yeniden bir yapılanmaya gittiklerini ve milli takıma yeni oyuncular kazandırmak için çalışma sürdürdüklerini kaydetti.