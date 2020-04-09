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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan "Virüse pas çıkartmayın" mesajı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği farkındalık kampanyasına destek veren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Virüse pas yok, evde kalıyoruz" mesajı verdi.

09.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:26
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği farkındalık kampanyasına destek veren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Virüse pas yok, evde kalıyoruz" mesajı verdi.

YTB, Avrupa 'da ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarına yeni tip korona virüs pandemisi dolayısıyla evde kalmaları çağrısı yapıyor. Başlatılan farkındalık kampanyasına destek veren isimler arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer aldı. Futbol hayatını İtalya'nın Milan takımında sürdüren ünlü futbolcu, YTB'nin ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir video ile Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşları tek yürek olmaya çağırdı. Çalhanoğlu, "Birlikte coşacağımız çok güzel gollerimiz olacak. Şimdi evde eski golleri izlemenin tadını çıkaralım. Rakibe top yok, virüse pas yok. Evde kalıyoruz. Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyadaki Türk vatandaşlarımızı evde kalmaya ve tek yürek olmaya çağırıyoruz" dedi.

Kampanyaya destek veren bir diğer isim de Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Yenişehirlioğlu mesajında, "Kesinlikle kendimizi riske atmıyoruz. Ev tiyatrosu benim en sevdiğim iş. Şimdi evde rolleri dağıtın. Açılsın perde, evdeyiz. Sanatla beraberiz. Kesinlikle kendimizi riske atmıyoruz" dedi.

Dijital platformlarda yürütülen farkındalık kampanyasına sporcu, sanatçı, oyuncu her meslekten birçok ünlü isim "Evde Kal" mesajlarıyla destek veriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakan Çalhanoğlu, Avrupa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Virüse pas çıkartmayın' mesajı - Haberler

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