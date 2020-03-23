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Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'den Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) destek

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) destek verdi.

23.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:56
Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'den Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) destek
Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) destek verdi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan videosunda İrfan Can Kahveci, "Evden EBA'ya, EBA'dan dünyaya. Haydi çocuklar. Zil çaldı, başlıyoruz." ifadelerini kulandı.
Video, #TatilDeğilUzaktanEğitim, #UzaklaştıkçaYakınlaşıyoruz etiketleriyle paylaşıldı.
EBA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devreye sokulmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, İrfan Can Kahveci, Güncel

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