15.06.2019 13:29
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Milli futbolcu İrfan Kahveci kız arkadaşı ile Çeşme'de

Milli futbolcu İrfan Kahveci kız arkadaşı ile Çeşme

Kahraman DURAK/ ÇEŞME (İzmir), (İZMİR)- İZMİR'in Çeşme ilçesine tatile gelen ünlü futbolcu İrfan Can Kahveci, kız arkadaşıyla el ele görüntülendi.

Kahraman DURAK/ ÇEŞME (İzmir), (İZMİR)- İZMİR'in Çeşme ilçesine tatile gelen ünlü futbolcu İrfan Can Kahveci, kız arkadaşıyla el ele görüntülendi. Kahveci, kız arkadaşına aldığı bir demet kırmızı gül için 100 lira ödedi.
Medipol Başakşehir'in milli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci de tatil için Çeşme'yi tercih etti. Geçen salı günü oynanan milli maçın ardından İrfan Can Kahveci de birçok futbolcu gibi Çeşme'ye geldi. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Kahveci, bir mekanda 2 saat boyunca eğlendi. Mekandan sevgisiyle el ele çıkan Kahveci'nin etrafını, bu sırada çevrede gül satan kişiler sardı. İrfan Can Kahveci, İzmirli olduğu öğrenilen kız arkadaşına bir demet gül alarak, verdi. Kahveci, çiçek için satıcıya 100 lira ödedi. İrfan Can Kahveci ve kız arkadaşı, daha sonra Alaçatı sokaklarında yürüyerek gözden kayboldu.


Kaynak: DHA
İrfan Can, Çeşme, Güncel

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