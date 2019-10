Milli futbolcu Kahveci: "Bu maç bizim için final niteliğinde" - SAINT

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin basın toplantısındaki konuşması Fransa-Türkiye maçına doğruMilli futbolcu İrfan Can Kahveci:"Bu maç bizim için final niteliğinde. Her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Yarın da kazanmak için çıkacağız""(Barış Pınarı Harekatı) Biz bir savaşta değiliz. Askerlerimiz, terör olan bir bölgeyi temizlemek için orada. Bu konuda ülkemizi destekliyoruz"

SAINT-Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın önemini vurgulayarak, "Bu maç bizim için final niteliğinde. Her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Yarın da kazanmak için çıkacağız. Türkiye'de kazanmıştık. İyi bir ekip olduğumuzu gösterdik. Böyle devam ettirmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Barış Pınarı Harekatı hakkında gelen bir soru üzerine ise milli futbolcu, "Biz bir savaşta değiliz. Askerlerimiz, terör olan bir bölgeyi temizlemek için orada. Bu konuda ülkemizi destekliyoruz. İnşallah sağ salim dönecekler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA