Haberler » Spor » Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi - Spor

Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi.

30.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:35 Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi.
Kaya Termal Otel'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıydığı nikahta Melisa Kerman ile Okay Yokuşlu'nun şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, teknik direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.
Törene çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu camiasından isimler katıldı.

Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:29   Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu - Spor
23:14   Okay Yokuşlu'nun en mutlu günü! - Spor
23:02   Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak - Spor
22:54   Roma, 900 milyon euroya satılıyor! - Spor
22:50   Emre Çolak, eski takımı Deportivo La Coruna'ya dönüyor - Spor
22:33   Galatasaray, Radamel Falcao'yu isteyen takımlara kapıyı kapattı - Spor
22:12   Merih, Ozan Kabak ile takım arkadaşı oluyor! - Spor
21:56   Gent'in golcü oyuncusu Yaremchuk: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi - Spor
21:06   Efsane futbolcu John Terry'nin babası kız arkadaşını darp etmek ve gasp etmek suçundan tutuklandı - Spor
30.12.2019 23:46:19