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Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile evlendi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman ile İzmir'de dünya evine girdi.

31.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:15 Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile evlendi
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman ile İzmir'de dünya evine girdi.

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman ile evlendi. İzmir Kaya Termal Otel'deki düğünde, çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı. Nikahta çiftin şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Teknik Direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.

Törene ayrıca, çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular; Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu camiasından önemli isimler katılarak çifti yalnız bırakmadı. - İZMİR

Melisa Kerman, Güncel

Kaynak: İHA

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