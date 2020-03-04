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Milli futbolcu Ozan Kabak, 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı sebebiyle 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

04.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:24Milli futbolcu Ozan Kabak, 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı sebebiyle 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın, Schalke 04'ün deplasmanda Köln ile yaptığı karşılaşmada girdiği ikili mücadelede yere düşmesi sonucunda bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, genç futbolcunun 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Ozan Kabak, Bundesliga'nın 24. haftasında cumartesi günü Schalke 04'ün deplasmanda Köln'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak 29. dakikada oyundan çıkmıştı.

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Kaynak: AA

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4.03.2020 18:58:13