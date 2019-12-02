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Milli futbolcu Ozan Kabak, Kicker dergisinde haftanın 11'inde yer aldı

Bundesliga ekibi Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ozan Kabak, Bundesliga'nın 13. haftasında Kicker dergisi tarafından haftanın 11'ine seçildi.

02.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:14

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 13. haftada Union Berlin'e karşı oynanan maçta gösterdiği başarılı performans nedeniyle Kicker dergisi tarafından en iyi 11'e seçildi.

Kicker dergisi, Schalke 04'ün sahasında Union Berlin'i 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü hazırlayan Ozan Kabak'ı haftanın 11'ine seçmesinin yanında, "maçın oyuncusu" olarak da gösterdi.

Benito Raman'ın Schalke 04'ü 1-0 öne geçiren golünün Ozan Kabak tarafından hazırlanışı, dergide "iyi düşünülmüş" ve "muhteşem" olarak nitelendirildi.

Genç oyuncu hakkında övgüyle bahsedilen değerlendirilmede, Ozan Kabak'ın performansıyla Union Berlin'in 2-1 öne geçmesini de engellediği kaydedildi.

Milli futbolcu, Schalke 04-Union Berlin maçında 90 dakikada forma giymişti.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Kicker dergisinde haftanın 11'inde yer aldı

Union Berlin, Ozan Kabak, Spor

Kaynak: AA


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