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Milli futbolcu Ozan Kabak'tan "evde kal" çağrısı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

21.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:04
Milli futbolcu Ozan Kabak'tan
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
Ozan Kabak, Anadolu Ajansı aracılığıyla paylaştığı videoda, "Dünyamız zor günlerden geçiyor. Lütfen alınan tedbirlere uyalım. 'Bana bir şey olmaz' demeyelim ve evde kalalım." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ozan Kabak, Spor

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