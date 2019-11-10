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Milli futbolcular vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ve 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla andı.

10.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:36Milli futbolcular vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı
A Milli Kadın Takımı, 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ve 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla andı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli futbolcuların kamp yaptıkları otelde Atatürk için anma töreni düzenlediği belirtildi.
A Milli Kadın Takımı'nın İzmir'de, 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın Antalya'da, 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın ise İstanbul'da saat 09.05'te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulunduktan sonra Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirip İstiklal Marşı'nı söylediği kaydedildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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