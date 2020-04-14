Milli Futbolcuların çok sevdiği şarkıcı Kadr'dan yeni şarkı

Genç müzisyen KADR, karantina günlerinde yazıp seslendirdiği yeni şarkısı "Asla"yı sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Özel Şarkıya "Özel Tarih"

KADR yeni şarkısını paylaşmak için özel bir tarih seçti. Geçtiğimiz günlerde heyecanını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan KADR, klibi ve şarkısını 23 Nisan 2020 tarihinde 23:23'de yayınlayacağını açıkladı.

TikTok Fenomenlerinin Hepsi Bu Klipte

Türkiye'den Almanya 'ya Uzanan Klip

Şarkıları dijital müzik platformlarında listelerin en üst sırasında yer alan KADR'a tiktok fenomenlerinden de destek geldi. TikTok dünyasının merakla beklediği klibi KADR çekti. TikTok fenomenlerinden Şahangiller ailesi, Ezgi Gizem ve futbolcu eşi Yalçın Akdoğan gibi 10 isim klipte oynayarak destek verdi. Klip çekimlerinin tamamlanması tüm dünyanın karantinada olması sebebiyle 2 hafta sürdü.

Acılara Merhem Olmak İstiyorum

Hislere Nefes Olmak İstiyorum

Şarkı sözlerini karantina altında yazan genç şarkıcı KADR: "Mesajlara ses hislere nefes olabilmek için kendimi evdeki stüdyomda karantina altına aldım. Bu şarkımla insanların dertlerine, acılarına merhem olmak istiyorum." dedi.