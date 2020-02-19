Milli futbolcuların dilinden düşmeyen şarkı

Almanya 'da yaşayan şarkıcı KADR'ın son şarkısı "Zalim Dünya" futbolcuların dilinden düşmüyor. Avrupa'da gururumuz olan Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder gibi yıldız futbolcular severek dinledikleri KADR'ın "Zalim Dünya" şarkısını kendi instagram hesaplarından paylaşarak genç müzisyene destek verdi.

Gerek milli takım otobüsünde gerek arabalarında şarkıyı hem söyleyip hem çalan futbolcuların son günlerdeki motivasyon şarkısı olan "Zalim Dünya" youtube'da da izlenme rekorları kırıyor. Youtube'da 1 ayda 10 milyonu geçen şarkı diğer dijital müzik dinleme platformlarında da listelerde 1 numara oldu.

Milli takımımıza şans getirsin!

Müziğin kalıpları yoktur.

Daha önce Eypio ile de bir şarkıda düet yapan KADR; "Almanya'da yaptığım yeni şarkım "Zalim Dünya"nın bu kadar sevilmesi, özellikle futbol dünyasında bu kadar ilgi görmesi beni çok mutlu etti. Umarım EURO 2020'de bu şarkı milli takımımıza şans getirir." dedi. Almanya'da her konseri kapalı gişe olan genç şarkıcının türkü formunda yaptığı bu şarkı müzik dünyasında da kısa zamanda ses getirdi. KADR; "Almanya'da olduğu gibi bu şarkımın ana vatanımda da ilgi görmesi beni cesaretlendirdi." dedi. Genç şarkıcı müziğin kalıpları olmadığını ve denemelere devam edeceğini de sözlerine ekledi.