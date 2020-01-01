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Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı

Fransa Lig 1 ekiplerin Lille'de forma giyen ve sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle ameliyat olmak için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Lille'de bulunan evi soyuldu, değerli eşyaları ve arabası çalındı.

01.01.2020 00:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:43

Sezon başında Trabzonspor'dan 'nın Lille Kulübü'ne transfer olan Yusuf Yazıcı, Monaco maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi olmak için İtalya'nın yolunu tutmuştu. Milli futbolcu yılbaşı gecesi büyük bir şok yaşadı.

EVİ SOYULDU, ARABASI ÇALINDI

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen ve kopan sağ diz ön çapraz bağının ameliyatı için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Lille'de bulunan evi soyuldu. Evin arka kapısından giren oyuncunun değerli eşyaları ve arabası da çalındı.

Sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı için Roma'da bulunan genç yıldız, haberi İtalya'da aldı. Fransız polisinin kısa süre içerisinde konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

YUSUF YAZICI AMELİYAT İÇİN İTALYA'DA

Öte yandan, Fransa Ligi'nde Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İtalya'da ameliyat oldu.

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı

Yusuf Yazıcı, Fransa, Spor


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UNI TSPOR: BETER OLSUN. AHIMIZI ALDIN DA GİTTİN. EVİNİN KİRASI HALA ÖDENMEDİ
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CEM: Hamsi beyin, adam size hayatınızda göremeyeceğiniz para kazandırdı.
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