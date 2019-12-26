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Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

26.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:34 Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş, AA'nın
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Mustafa Kurdaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "", "yaşam" ve "" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde oyunu Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" adlı fotoğrafa kullanan Kurdaş, fotoğrafı savaş fotoğrafçılığı ve Filistin sorununa dikkati çekmesi bakımından çok anlamlı bulduğunu belirtti.
Kurdaş, "Bu gibi konular gazetemizin AA'dan dört gözle beklediği haber ve fotoğraf konularıdır. Gazetemizin gündemi içinde Filistin ve Mescid-i Aksa konuları önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
"Spor" kategorisinde, Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Takım arasında oynanan maçta çekilen "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı tercih eden Kurdaş, "Ambargo yemiş, uluslararası sansür yemiş... Türkiye'yi yalnızlaştırma ve bir başka şekilde göstermeye çalışan zihniyete karşı ekranlara yansımayan bir spor olayını, milli ve ulusal bir düzeyde temsil ettiği için asker selamını seçtim." dedi.
"Yaşam" kategorisinde, Cem Genco'nun Suriye'de rejim güçleri tarafından varil bombası atılması sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Luceyn Kifretune'nin hikayesini anlatan "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" başlıklı fotoğrafa oy veren Kurdaş, "Habercilik, insani ve vicdani bakımdan çok önemlidir." diye konuştu.

Mustafa Kurdaş, Milli Gazete, Güncel

Kaynak: AA

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