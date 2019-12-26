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Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın oylaması Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

26.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:28
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın oylaması
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Mustafa Kurdaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "", "yaşam" ve "" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde oyunu Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" adlı fotoğrafa kullanan Kurdaş, savaş fotoğrafçılığı ve Filistin sorununa dikkat çekmesi bakımından çok anlamlı bulduğunu belirtti. Kurdaş, "Bu gibi konular gazetemizin AA'dan dört gözle beklediğimiz haber ve fotoğraf konularıdır. Gazetemizin gündemi içinde içinde Filistin ve Mescid-i Aksa konuları önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
"Spor" kategorisinde, Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Takım arasında oynanan maçta çekilen "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı tercih eden Kurdaş, "Ambargo yemiş, uluslararası sansür yemiş ve Türkiye'nin yalnızlaştırma ve bir başka şekilde göstermeye çalışan zihniyete karşı ekranlara yansımayan bir spor olayını, milli ve ulusal bir düzeyde temsil ettiği için asker selamını seçtim." dedi.
"Yaşam" kategorisindeki tercihini, Cem Genco'nun Suriye'de rejim güçleri tarafından varil bombası atılması sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Luceyn Kifretune'nin hikayesini anlatan "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Kurdaş, "Suriye'deki iç savaştan dolayı sakat kalmış ama kendisine muhtaç bir çocukta mutluluk tablosuna bakan fotoğraf en güzel manzara fotoğraflarından çok daha önemlidir. Habercilik, insani ve vicdani bakımdan çok önemlidir." diye konuştu.
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş AA'nın

Mustafa Kurdaş, Milli Gazete, Güncel

Kaynak: AA


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