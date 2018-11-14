Milli Güreşçi Adar'dan, Rektör Tabakoğlu'na Ziyaret

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:55



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:55

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksek Lisans öğrencisi, milli sporcu dünya güreş şampiyonu Yasemin Adar, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Adar'ın TÜ'nün öğrencisi olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.Adar'ın tüm gençler için bir motivasyon kaynağı ve örnek olduğunu belirten Tabakoğlu, "Dünya şampiyonumuz Yasemin Adar'ı örnek alacak pek çok kız çocuğunun da yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Hem üniversitemize hem ülkemize gurur yaşatan Yasemin'i, teknik direktörünü, hocalarını ve takım arkadaşlarını gönülden tebrik ediyorum. Allah daim eylesin, gayretinizi arttırsın. Hep birincilikler ve şampiyonluklar nasip olsun. 2019 ve 2020 müsabakalarını iple çekiyoruz." dedi.Adar da gümüş madalyanın kendisi için bir başarı olmadığını belirterek, "Çünkü geçen yıl dünya şampiyonu olmuş bir sporcu olarak geldiğim bu şampiyonada unvanımı korumak istiyordum. Gönül isterdi ki şampiyon olup İstiklal Marşımızı okutalım ve bayrağımızı dalgalandıralım. Nasip olmadı, her şeyin hayırlısı. Final müsabakasında ise rakibim bir sakatlık yaşadı. Ev sahibi rakibim de ben de şampiyonluk istiyorduk. Ancak ben de yaşadığım sakatlıklardan dolayı fairplay ruhuyla mücadele ettim. Komite de beni özel ödüle layık gördü. Şimdiki hedefim 2019 yılı şampiyonaları ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkem adına en iyi başarıları elde etmek." ifadelerini kullandı.Ziyarette, Kadın A Milli Taım Teknik Direktörü Efraim Kahraman ve Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Kadın Güreş A Milli Takım Kondisyoneri Dr. Öğr. Üyesi İsa Sağıroğlu yer aldı.