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Milli güreşçi Haydar Yavuz, Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kiloda Türkiye'yi temsil eden Haydar Yavuz, Gürcü Mirza Skhulukhia'yı 7-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

15.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:32Milli güreşçi Haydar Yavuz, Avrupa üçüncüsü oldu
Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kiloda Türkiye'yi temsil eden Haydar Yavuz, Gürcü Mirza Skhulukhia'yı 7-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Salonu'nda düzenlenen organizasyonun altıncı gününe, erkekler serbest stilde eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.

Haydar Yavuz, şampiyonada bugün çıktığı repesaj maçında Makedon Fati Vejseli'yi 9-1 yenerek bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Üçüncülük maçında Gürcü Mirza Skhulukhia ile karşılaşan milli güreşçi Haydar, müsabakayı 7-1 kazanarak bronz madalyaya uzandı.
Haydar Yavuz'dan önce 57 kiloda final mücadelesine çıkan Süleyman Atlı, gümüş madalya kazanmıştı. Haydar'ın madalyası, Güreş Milli Takımı'nın bu şampiyonada serbest stildeki ikinci madalyası oldu.

Haydar Yavuz, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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