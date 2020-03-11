Milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı ameliyat oldu
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sakatlanan milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı, Ankara'da sağ bacağından çapraz bağ ameliyatı oldu.
11.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:47
İtalya 'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sakatlanan milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı, Ankara 'da sağ bacağından çapraz bağ ameliyatı oldu.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve milli takım antrenörü Abdullah Çakmar, milli güreşçiyi Ankara Özel Çankaya Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Aydın, İbrahim Bölükbaşı'nın doktorundan sporcunun son durumu hakkında bilgi de aldı. Bölükbaşı'nın oldukça başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten doktorlar, milli güreşçinin en kısa sürede mindere döneceğini söyledi.
Kaynak: DHA
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