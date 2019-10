Milli güreşçi Kayaalp memleketinde coşkuyla karşılandı

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez şampiyonluğa ulaşarak altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, memleketi Yozgat 'ta coşkuyla karşılandı.Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 4. kez Dünya Şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, memleketi Yozgat'ta coşkuyla karşılandı. Yozgat Valiliği önünde mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile Cumhuriyet Meydanı'na gelen milli güreşçi Kayaalp'e Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ ve il protokolü eşlik etti. Rıza Kayaalp'i Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce hemşehrisi çiçeklerle karşıladı.Dördüncü kez Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyleyen Rıza Kayaalp, kendisini karşılayanları selamlayarak destek ve moral veren herkese teşekkür etti. Hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu belirten Kayaalp, "Bundan yaklaşık 5 ay önce 9. kez Avrupa Şampiyonu olarak buraya gelmiştim ve Türkiye tarihinde bir rekor kırmıştım. Şimdi de 4. Kez Dünya Şampiyonu olarak yine bir rekor kırarak memleketime geldim. Bu karşılamada sizleri gördüğüm için çok memnun oldum. 7 yaşında güreşçi olmak istedim, hayalini kurdum ve şimdi rabbime şükürler olsun ülkeme en çok altın madalya kazandıran sporcu unvanına sahip oldum. Eğer hayal eder ve iyi bir hedef koyarsak inanın başaramayacağımız bir şey yok. Yeter ki işimizi severek yapalım, azmedelim. Böylece ülkemize, annemize ve babamıza hayırlı bir evlat oluruz diye düşünüyorum. İçimizdeki bu ateşi her zaman sıcak tutalım. İçimizde al yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek, ülkemizi yüceltmek ve ailemizi gururlandırmak olsun. Bunlar içimizde olduğu sürece her zaman başarılı oluruz. Ben buna inanıyorum ve böyle yoluma devam ediyorum. Çok zor elde edilecek başarıları ülkeme ve memleketime kazandırmaya devam ediyorum. Bu işi bırakıncaya kadar şampiyonluklarıma devam edeceğim. Allah kaza, sakatlık vermediği sürece memleketime tekrar tekrar şampiyon olarak gelmek istiyorum" dedi.En büyük hedefinin olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen Kayaalp, "Tabi ki en büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı kazanmak. İnşallah onu da kazanırsam bütün koleksiyonum tamamlanmış olacak. Ondan sonra da 5'inci, 6'ıncı Dünya Şampiyonluklarına ve 10'uncu, 11'inci Avrupa Şampiyonu olarak sizlerin huzurunuza gelmek istiyorum. Benim hedefim her zaman tazedir. Her zaman yeni hedefler peşinde koşuyorum" şeklinde konuştu.Rıza Kayaalp'i karşılamaya gelen vatandaşlardan Serkan Bilgin, "Rıza kardeşimize teşekkür ediyorum, bizleri her zaman olduğu gibi yine onurlandırdı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Zaten şu anda 4. kez Dünya Şampiyonu olan ilk Türk olması da bizi ayrıca gururlandırıyor ve bu insanın da Yozgatlı olması ayrıca bizi onurlandırıyor" dedi.Rabia Mart Doğru ise, "Başarılar diliyorum Rıza Kayaalp'e. Sırtını hiç kimse yere getiremiyor, başarılarının devamını diliyorum. Gurur duyduk kendisiyle inşallah başarıları devamlı olur" derken, Fadime Solmaz da, "Rıza Kayaalp 4. kez Dünya Şampiyonluğunu Türkiye'ye ve Yozgat'a getirdi. Yozgatlı olarak kendisiyle gurur duyuyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Nice Dünya ve Avrupa şampiyonlukları hem Türkiye'yi hem de Yozgat'ı bekliyor" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Vali Kadir Çakır ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse milli güreşçi Kayaalp'e çeşitli hediyeler verdi. Milli güreşçi Kayaalp daha sonra kendisini karşılamaya gelen vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.(Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir/İHA)