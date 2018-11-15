15 Kasım 2018, 18:01
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Milli Güreşçi Osman Yıldırım'dan Gümüş Madalya

Milli Güreşçi Osman Yıldırım

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Milli Güreşçi Osman Yıldırım, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Milli Güreşçi Osman Yıldırım, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazandı.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım'ın ilk maçında Japon rakibini, ardından Norveçli güreşçiyi yendiği ifade edildi.

Yıldırım'ın, finalde Sırp Boban Zıvanovic'i yenerek yarı finale yükseldiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarı finalde Afrika Şampiyonu Mısırlı Abdellatif Ahmed Mohamed'i mağlup eden Osman Yıldırım, adını finale yazdırdı. Yıldırım, 5-0 öne geçtiği final karşılaşmasında Gürcü rakibi Zviadi Pataridze'ye 6-5 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı."

Yıldırım ise, sosyal medya hesabından "Biz her zaman en iyisi için çalışacağız. Burada şampiyon olamadık, bayrağımızı göklere çektirip İstiklal Marşı'nı okutmak için daha çok çalışıp başaracağız. Dua eden destekleyen herkese teşekkürler." sözlerini paylaştı.

Milletvekili Güneş'ten kutlama

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, milli güreşçi Osman Yıldırım'ı Romanya'daki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti. Romanya,Osman Yıldırım
15 Kasım 2018 Perşembe 18:01



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