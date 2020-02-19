Milli güreşçi Serdar Böke, Elbistan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevine getirildi

Avrupa Güreş Şampiyonasında önemli başarılara imza atan milli güreşçi Serdar Böke, Elbistan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevine getirildiği bildirildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün oluru ile ataması yapılan milli güreşçi Serdar Böke görevine başladı.

Gürbüz, yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde geçtiğimiz aylarda alınan meclis kararı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü açıldığını, ata sporu güreş dalında bölgenin gururu olan ve Avrupa Güreş Şampiyonasında büyük başarılara imza atan Serdar Böke'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak göreve başladığını belirtti.

Böke'nin güreşçi bir aileden gelmiş ve Türkiye'yi temsil etmiş bir sporcu olduğuna dikkat çeken Gürbüz, "Bu müdürlüğümüz ile çocuklarımızı, gençlerimizi ve en önemlisi gelecek nesillerimizi spor ile buluşturarak hem sosyalleşmelerini sağlayacağız hem de madde bağımlılığının önüne geçmiş olacağız. Onları hayata daha iyi hazırlaya bilmek, iyi yetiştirmek, mutlu ve huzurlu bir insan olarak topluma kazandırmak ailelerinin ve bizlerin tek arzu ve dileği. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ile önümüzdeki günlerde sportif faaliyetler için birçok projeyi hayata geçireceğiz." dedi.

Milli güreşçi Serdar Böke ise kendini göreve getiren belediye başkanı Gürbüz'e teşekkür etti.

"Kendi memleketimde hizmet etmek benim için çok büyük bir gurur." diyen Böke, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tamamlamaları için spor ve sportif faaliyetlerine yönlendirmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "İnşallah kısa zamanda ilçemizde bu anlamda birçok çalışmalara yer vereceğiz." ifadelerin kullandı.

10 yaşından beri güreş sporuyla ilgilenen Serdar Böke'nin, dünya 2 ve 3'üncülüğü, Akdeniz Oyunları Şampiyonu birinciliği ve Avrupa 3'üncülüğü bulunuyor.