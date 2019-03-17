Milli Güreşçi Soner Demirtaş, Dünya Evine Girdi

Kaynak: İHA

Milli güreşçi Soner Demirtaş, memleketi Tokat'ta düzenlenen düğün merasimi ile dünya evine girdi.Avrupa şampiyonu mili güreşçi Soner Demirtaş, Kübra Bolat ile dünya evine girdi. Çorum'da yapılan düğünün ardından memleketi Tokat'ta düğün yapan Demirtaş'ı güreş camiası, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Düğüne AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Eroğlu, Demirtaş'a bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, "O bizim medarı iftiharımız. Göğsümüzü kabartan çok değerli bir kardeşimiz. Rabbim onları bir yastıkta kocatsın nice nice güzelliklere mutluluklara" diye konuştu.Milli güreşçi Akgül ise bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Düğünüme gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki güreş ailesi var, spor ailesi içerisindeyim" diye konuştu. - TOKAT