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Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilo finalinde mindere çıkan Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

15.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:42Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa ikincisi oldu
Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilo finalinde mindere çıkan Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Salonu'nda düzenlenen organizasyonun altıncı gününe, erkekler serbest stilde eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.

Şampiyonaya unvanını korumak için gelen Süleyman Atlı, 57 kilo finalinde Rus Azamat Tuskaev ile karşılaştı. Tuskaev'e 3-1 yenilen milli güreşçi, gümüş madalya aldı.
Süleyman Atlı'nın madalyası, Türk Milli Takımı'nın bu şampiyonada serbest stilde kazandığı ilk madalya oldu.

Süleyman Atlı, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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