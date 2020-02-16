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Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

16.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:40Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu
Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman , İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.

Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşılaştı.
Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı.
Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.

Karadeniz, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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