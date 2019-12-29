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Milli güreşçi Taha Akgül ameliyat oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdüren ve antrenman sırasında omzundan sakatlanan milli güreşçi Taha Akgül, ameliyat oldu.

29.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:36 Milli güreşçi Taha Akgül ameliyat oldu

2020 Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdüren ve antrenman sırasında omzundan sakatlanan milli güreşçi Taha Akgül, ameliyat oldu. Dün sabah yapılan operasyonun başarılı geçtiği ve 29 yaşındaki sporcunun kısa sürede çalışmalarına devam edebileceği belirtildi.

Türkiye Güreş Federasyonu, milli güreşçi Taha Akgül'ün sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül dün (cuma) yapılan antrenman sırasında sakatlandı. Bu sabah (cumartesi) başarılı bir omuz ameliyatı geçiren milli güreşçimiz kısa bir süre içerisinde mindere dönerek olimpiyat hazırlıklarına devam edecek. Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yine ülkemizi başarıyla temsil edecektir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm halkımızdan sporcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarını bekliyoruz."



Taha Akgül, Tokyo, Spor

Kaynak: DHA

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