Milli Güreşçi Yasemin Adar, Aa Yılın Fotoğrafları Oylamasına Katıldı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Adar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflar arasında seçilerek oylamaya sunulan eserleri inceledi.
Spor kategorisinde Burak Akbulut
'un "Karatenin Sultanları" adlı fotoğrafını oylayan Adar, yaşam kategorisindeki tercihini İlhami Çetin
'in "Ali Dede
ve kedisi" adlı fotoğraftan yana kullandı.
Adar, haber kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" fotoğrafına oy verdi.
Milli güreşçi Yasemin Adar, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında düzenlenen spor müsabakalarında birbirinden güzel fotoğraflar kaydedildiğini söyledi.
Foto muhabirlerinin sporda "o an" denilen anı yakaladığını belirten Adar, "Anadolu Ajansı çalışanlarını gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Hem fotoğraf hem haber hem de görüntü alanında dünyadaki insanlara birbirinden güzel ürünler sunuyor. Ayrıca yaptıkları haberlerle spora ve sporculara destek verdikleri için Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum. Milli sporculara yönelik yaptıkları haberler hem bizleri hem de altyapıda yetişen sporculara cesaret veriyor." diye konuştu.
Burak Akbulut
14 Aralık 2018 Cuma 09:05