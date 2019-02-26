Milli Güreşçiler Bulgaristan'a Gitti

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Milli güreşçiler, Bulgaristan'da düzenlenecek Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mücadele edecek.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın ev sahipliğinde nisan ayında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren grekoromen, serbest ve kadın milli takımları, Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası için Rusya'ya gitti.Federasyon Başkanı Musa Aydın, Ruse kentinde 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde yapılacak turnuvaya ilişkin, "Avrupa Şampiyonası öncesi önemli turnuvalardan biri. Bu turnuvada tüm takımlarımızdaki güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı elde edeceğiz. Ayrıca Dünya Şampiyonası'na puan vermesi açısından da Bulgaristan'daki turnuva büyük önem taşıyor. Hedefimiz ülkemize altın madalyalarla dönmek." ifadelerini kullandı.Turnuvada mücadele edecek milli sporcular şöyle:Grekoromen55 kilo: Müslüm Alınlı?60 kilo: Mustafa Sağlam?, Elçin Ali?, Ayhan Karakuş?63 kilo: Rahman Bilici?67 kilo: Atakan Yüksel?72 kilo: Fevzi Topçu?, Yunus Özen?77 kilo: Ali Osman Erbay, Aslan Atem?82 kilo: Mehmet Ali Küçükosman?, Hasan Berk Kılıç?97 kilo: Süleyman Erbay?, Metehan Başar, Ali Nail AslanSerbest stil?57 kilo: Ahmet Duman, Süleyman Atlı?61 kilo: Recep Topal, Münir Recep Aktaş?65 kilo: Mehmet Emin Öğüt, Selahattin Kılıçsallayan?70 kilo: Mustafa Kaya, Mehmet Karaca?74 kilo: Yakup Gör, Soner Demirtaş?79 kilo: Muhammed Nuri Kotanoğlu?, Ender Coşkun?86 kilo: Osman Göçen?, Selim Yaşar?, Fatih Erdin?92 kilo: İbrahim Bölükbaşı, Süleyman Karadeniz?97 kilo: Fatih Yaşarlı?, Baki Şahin?125 kilo: Fatih ÇakıroğluKadınlar?50 kilo: Evin Demirhan?55 kilo: Bediha Gün?57 kilo: Mehlika Öztürk?72 kilo: Buse Tosun?76 kilo: Yasemin Adar