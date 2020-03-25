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Milli güreşçiler "evde kal" çağrısı yaptı

Milli güreşçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

25.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:04
Milli güreşçiler
Milli güreşçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye " çağrısına destek verdi.
Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Cenk İldem, Bediha Gün ve Buse Tosun, yayımladıkları videolu mesajlarla "evde kal" çağrısı yaptı.
Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde sevdiklerimiz ve halkımızın sağlığı için evde kalalım. Bu süreci en kısa zamanda atlatabilmemiz için hepimizin tedbir alması gerekiyor. Ben de antrenmanlarımı evde yapıyorum. Sizler de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Bütün sağlık çalışanlarımıza da özveri ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.
Dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, Türkiye ve dünyanın koronavirüs tehdidi altında olduğunu dile getirerek, "Lütfen yetkililerimizin yapmış olduğu açıklamaları dikkate alarak kurallara uyalım. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım, gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım. Birçok spor organizasyonu iptal edildi veya ileri bir tarihe ertelendi. Ben de şu anda ailemle evdeyim. Sporumu, evde egzersizlerle devam ettiriyorum. Lütfen kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalalım. İnşallah bu süreci en yakın zamanda atlatacağız." diye konuştu.
2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Cenk İldem, "Dünyayı etkisi altına alan ve son dönemlerde ülkemizde de görülen koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız ve yetkililerimiz gerekli mücadeleyi veriyor. Bizler de toplum olarak onlara yardımcı olmamız için özel ihtiyaçlarımız olmadığı sürece sokağa çıkmamalıyız. Hiçbir şey sevdiklerimizden değerli değil. Lütfen yetkililere kulak verin." şeklinde görüş belirtti.
Milli güreşçi Bediha Gün, mesajında "Ülkemiz koronavirüs tehdidi altında. Çeşitli organizasyonlarımız iptal edildi. Yetkililerin talimatlarına uyalım. Ben de evdeyim. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım, sağlıcakla kalın." ifadelerine yer verdi.
Buse Tosun ise artan can kayıplarına dikkati çekerek, "Bunları en aza indirmek için lütfen devletimizin ve bakanlığımızın evde kal çağrısına kulak verelim. Bizler milli sporcular olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve antrenmanlarımıza evde devam ediyoruz. Lütfen sizler de güzel Türkiye, güzel yarınlar için evlerinizde kalın. Bu virüsü hep beraber yenelim." şeklinde konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Rıza Kayaalp, Cenk İldem, Türkiye, Spor

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