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Milli güreşçiler evlerinde çalışıyor

Milli güreşçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalarına evlerinde devam ediyor.

19.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:52
Milli güreşçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalarına evlerinde devam ediyor.
Türkiye Güreş Federasyonu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hazırlıklarını evlerinde sürdüren milli güreşçilerin antrenman görüntülerini paylaştı.
"Evde kal hareketsiz kalma" çağrısına destek veren ay-yıldızlı güreşçiler, egzersizlerini evlerinde gerçekleştiriyor.
Musa Aydın : "Hedeflerimize ulaşmak için çalışmak zorundayız"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, sporcuların evde kalmalarına rağmen antrenmanlarına devam ettiğini belirterek, "Bu süreç elbette can sıkıcı ama ne olursa olsun hedeflerimize ulaşmak için çalışmak zorundayız. Tüm güreşçilerimize program verdik. Güreşçilerimiz, bu programa bağlı olarak çalışıyor. Sporcularımızı sürekli takip ediyoruz. Herhangi bir ihtiyaçları olursa gideriyoruz. İnşallah bu süreci bir an evvel aşar ve olimpiyat hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam ederiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Aydın ayrıca tüm vatandaşlardan evlerinde kalmalarını ama hareketsiz kalmamalarını istedi. Milli güreşçiler evlerinde çalışıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın, Spor
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