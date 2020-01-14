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Milli güreşçiler, İtalya'da yapılacak Matteo Pellicone Turnuvası'na katılacak

Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takımları, İtalya'da düzenlenecek Matteo Pellicone Turnuvası'nda mücadele edecek.

14.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:42Milli güreşçiler, İtalya'da yapılacak Matteo Pellicone Turnuvası'na katılacak
Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takımları, 'da düzenlenecek Matteo Pellicone Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın başkenti 'da yarın başlayacak organizasyon, 18 Ocak Cumartesi günü sona erecek.
Turnuvada mindere çıkacak milli güreşçiler şöyle:
Grekoromen stil
55 kilo: Şeref Kılıç, Doğuş Yazıcı
60 kilo: Kerem Kamal, Ahmet Uyar
72 kilo: Selçuk Can, Cengiz Arslan
77 kilo: Yunus Emre Başar, Emrah Kuş, Furkan Bayrak
82 kilo: Salih Aydın, Burhan Akbudak
87 kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz
97 kilo: Süleyman Demirci
130 kilo: Osman Yıldırım
Erkekler serbest stil
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan
74 kilo: Fazlı Eryılmaz, Enes Uslu, Soner Demirtaş
86 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen
97 kilo: Fatih Yaşarlı, İbrahim Bölükbaşı

İtalya, Roma, Spor

Kaynak: AA

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