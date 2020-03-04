Milli güreşçiler Macaristan'da

Macaristan 'da 19-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Olimpiyat elemelerine hazırlanan Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları hazırlık kampı için Budapeşte'ye gitti. Milliler, olimpiyat elemelerine kadar hazırlıklarına Macaristan'da devam edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın önlerinde iki Olimpiyat kotası olduğuna dikkati çekerek, "İlk olarak Macaristan'da 19-22 Mart tarihlerinde kota almak için mindere çıkacağız. Serbest stilde 2, grekoromen stilde 2 kota olmak üzere toplam 4 kotamız var. Hedefimiz kota sayısını artırmak. Hem serbest hem de grekoromen milli takımlarımız şimdiden Macaristan'a gitti. Oradaki kamp çalışmaları sayesinde elemelere çok daha hazır hale gelecekler. Kota elemesinde başarılı olup ardından da olimpiyatlarda yine tarih yazmak istiyoruz" dedi.

"BAŞARILI ÇIKIŞIMIZI 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Türk spor tarihine bakıldığında büyük başarıların altına imza attıklarının altını çizen Aydın, "471 Altın, 500 gümüş ve 734 Bronz olmak üzere toplam 1705 madalya kazanmış bir branşız. Özellikle son 5 yılda aldığımız madalya sayılarında da büyük bir artış var. Bu başarı, sistemli çalışmanın ürünü. 2016 Rio'da Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Bizler bu başarılı çıkışımızı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da sürdürmek zorundayız. Tek hedefimiz bu" dedi.

Öte yandan dün akşam İstanbul Mersinli Ahmet Tesisleri'nde kamp yapan Grekoromen güreşçileri ziyaret eden, başkan Musa Aydın Macaristan'a gitmeden önce sporculara moral verdi.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Bu sabah Macaristan'a hareket eden milli takımda şu isimler bulunuyor:

Grekoromen stilde;

60 Kg: Kerem Kamal, Ahmet Uyar, Elçin Ali

67 Kg: Atakan Yüksel, Enes Başar

77 Kg: Fatih Cengiz, Yunus Emre Başar, Emrah Kuş

87 Kg: Metehan Başar, Ali Cengiz, Doğan Göktaş

97 Kg: Cenk İldem, Doğan Yılmaz, Süleyman Erbay

130 Kg: Rıza Kayaalp, Osman Yıldırım

Serbest stilde;

57 Kg: Süleyman Atlı

65 Kg: Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan

74 Kg: Soner Demirtaş, Fazlı Eryılmaz

86 Kg: Fatih Erdin

97 Kg: Feyzullah Aktürk, Süleyman Karadeniz