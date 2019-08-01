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Milli güreşçiler Polonya'ya gitti

Milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Polonya'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

01.08.2019 10:04 Milli güreşçiler Polonya'ya gitti
Milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Polonya'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler serbest stil ve grekoromende milli sporcular, 2-4 Ağustos tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da mindere çıkacak.
Ay-yıldızlı kafile, organizasyona katılmak için İstanbul'dan hava yoluyla Polonya'ya gitti.
Polonya Turnuvası'nda mücadele edecek milli güreşçiler şunlar:
Serbest stil
57 kilo: Barış Kaya
61 kilo: Cabbar Duyum
65 kilo: Cengizhan Erdoğan
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Yakup Gör
79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu
86 kilo: Fatih Erdin, Selim Yaşar
92 kilo: Süleyman Karadeniz
Grekoromen
55 kilo: Doğuş Yazıcı, Hakan Murat Çankaya
63 kilo: Rahman Bilici, Mehmet Çeker
67 kilo: Atakan Yüksel, Hacı Karakuş
72 kilo: Ahmet Yılmaz, Selçuk Can
77 kilo: Fatih Cengiz
82 kilo: Burhan Akbudak, Salih Aydın

Dünya Şampiyonası, Polonya, Spor

Kaynak: AA

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