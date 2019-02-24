Milli Güreşçilerden 3 Madalya

İSTANBUL/ DHA Macaristan
Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Györ kentinde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde 97 kiloda Fatih Başköy
, finalde ABD
'li Tracy Hancock'a yenilerek gümüş madalya elde etti. 72 kiloda Selçuk
Can ile 82 kiloda Burhan Akbudak ise bronz madalya kazandı.
Turnuvada bugün 60 kiloda Ahmet Uyar
, 67 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Doğan Göktaş ve Emir Can Enez
mindere çıkacak.
Spor
Kaynak: DHA