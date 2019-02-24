24 Şubat 2019, 10:08
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Milli Güreşçilerden 3 Madalya

Milli Güreşçilerden 3 Madalya

İSTANBUL / DHAMacaristan Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

İSTANBUL/ DHA

Macaristan Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Györ kentinde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde 97 kiloda Fatih Başköy, finalde ABD'li Tracy Hancock'a yenilerek gümüş madalya elde etti. 72 kiloda Selçuk Can ile 82 kiloda Burhan Akbudak ise bronz madalya kazandı.

Turnuvada bugün 60 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Doğan Göktaş ve Emir Can Enez mindere çıkacak. Spor
Kaynak: DHA


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