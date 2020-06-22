Milli güreşçilerden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Milli güreşçiler Yasemin Adar, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Milli güreşçilerden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
22.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:31
Milli güreşçiler Yasemin Adar, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede, 2020 Tokyo Olimpiyat hazırlıkları ve pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler Yasemin Adar, Rıza Kayaalp Taha Akgül ve Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile bir araya geldi. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, milli sporcular ile gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat hazırlıkları ve pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi. Sporculardan antrenmanları ve hazırlık süreçleri ile ilgili bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Korona virüs salgınında ülke olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden biri olduk. Bu süreçte sporcularla iletişimlerini hiç koparmadık. Onların hem moral desteği, ihtiyaç duydukları diğer konular bizim sorumluluk alanımız. Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sporcularımızın bu süreçten bir kayıpla değil, fırsat oluşturarak çıkması yönünde çalışmalar oluşturduk"

Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlara hazırlanan sporculardan yaşanan ertelemenin ardından önemli başarılar beklediklerini belirterek, "Bu süreçte olimpiyatlara hazırlanan sporcularımıza yönelik özel bazı çalışmalar yürüttük. Bu dönemi avantaja çevireceğimize inanıyorum. Zira tüm çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. ve beni sevindiren konu, sadece bizim değil, sporcularımızın da bu düşüncede olmaları. Milli sporcularımızın bu süreçten bir kayıpla değil, fırsat oluşturarak çıkması yönünde çalışmalar oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte milli sporcularımız da hedeflerini büyüttü"

Geçen yıl farklı branşlarda elde edilen tarihi başarıların hız kesmeden devam edeceğine inandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcularımız bu süreçten daha büyük bir enerji ve motivasyonla çıkacaklar. Bu süreci sporumuz adına hep birlikte fırsata çevireceğiz. Bu süreçte milli sporcularımız da hedeflerini büyüttü. İnşallah 2021'deki Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki hedeflerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu vesile ile çalışmalarını hız kesmeden sürdüren tüm sporcularımıza kolaylıklar diliyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzu ve desteğimizin hız kesmeden süreceğini bilsinler her zaman onlara her zaman güvenimiz tamdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Spor, Haber

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