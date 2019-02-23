Milli Güreşçilerden Macaristan'da 3 Madalya

Macaristan
Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde milli güreşçiler, 3 madalya elde etti.
Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen turnuvada 97 kiloda Fatih Başköy
, finalde ABD
'li Tracy Hancock'a yenildi ve gümüş madalyada kaldı.
Turnuvanın ilk gününde 72 kiloda Selçuk
Can ile 82 kiloda Burhan Akbudak, bronz madalya kazandı.
Organizasyonda yarın 60 kiloda Ahmet Uyar
, 67 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Doğan Göktaş ve Emir Can Enez
mindere çıkacak.
Macaristan, Spor
Kaynak: AA