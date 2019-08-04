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Milli güreşçilerden Polonya'da 8 madalya

Milli güreşçiler, Polonya'da katıldıkları turnuvada 8 madalya kazandı.

04.08.2019 19:33 Milli güreşçilerden Polonya'da 8 madalya
Milli güreşçiler, Polonya'da katıldıkları turnuvada 8 madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Grekoromen ve Serbest Milli Takımları, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski-Pytlasinski Turnuvası'na katıldı.
Milliler, serbest stilde 3 altın ve 1 bronz, grekoromende ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, takım halinde grekoromende ikinci, serbest stilde ise üçüncü sırayı aldı.
Serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Yakup Gör, 92 kiloda Süleyman Karadeniz altın, 86 kiloda Fatih Erdin bronz madalya kazandı.
Grekoromen stilde 77 kiloda Fatih Cengiz altın, 82 kiloda Burhan Akbudak altın, Salih Aydın gümüş, 63 kiloda Mehmet Çeker bronz madalya elde etti.

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Polonya, Spor

Kaynak: AA

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