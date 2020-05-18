Milli güreşçilerden videolu 19 Mayıs mesajı

Milli güreşçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları videolu mesajlarla kutladı.

Milli güreşçilerden videolu 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:47
Milli güreşçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları videolu mesajlarla kutladı.
Milli sporculardan Taha Akgül, Cenk İldem ve Yasemin Adar ile Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, videolu mesaj paylaştı.
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, mesajında gençlere seslenerek, şu ifadeleri kullandı:
"Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün olan 19 Mayıs'ı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Genç kardeşlerim, hepimiz ülkemizin geleceğiyiz. Ülkemiz için mücadele etmeye devam ediyoruz. Hepimiz alanlarımızda, işlerimizde en iyisini yapmalıyız. Yaptığımız işte başarılı olup ülkemize hizmet etmeliyiz. Zeki, çalışkan ve ahlaklı sporcular ve gençler olarak ülkemizin geleceği için çalışmaya devam etmeliyiz. Sağlıkla kalın, sporla kalın. 19 Mayıs'ımız kutlu olsun."
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor
Bahçeli’nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Haber
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı’nda elektrik üretimi yarın başlıyor Haber
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya’da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90’a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Türkiye’de sadece Samsun’da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Haberler››Güncel››Milli güreşçilerden videolu 19 Mayıs mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:46: Düzce Valisi Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı - Haber 12:46: Karapınar'da Cumhuriyet Meydanı dezenfekte edildi - Haber 12:45: Gaziantep'te 2 günde, 5 bin 409 kişiye yasak cezası - Haber 12:45: Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler - Haber 12:44: 'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü için proje - Haber 11:45: Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor - Ekonomi 11:27: Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk - Haber 10:52: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor - Haber 09:45: Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü - Haberler 09:15: Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi - Haberler