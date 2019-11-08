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Milli gurur Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda topladığı 7 puanla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa'da en başarılı Türk takımı olarak dikkat çekiyor.

08.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:53 Milli gurur Başakşehir

UEFA Ligi J Grubu'nda topladığı 7 puanla liderliğe yükselen Medipol , bu sezon Avrupa'da en başarılı Türk takımı olarak dikkat çekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4'üncü hafta mücadeleleri sona erdi. Türkiye'yi temsil eden 4 takım da haftayı deplasmanda geçirirken tek galibiyet Avusturya deplasmanında Wolfsberger'i 3-0 ile geçen Başakşehir'den geldi. Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla grup liderliğine yükselmeyi başardı.

AVRUPA'DA BAŞAKŞEHİR RÜZGARI

Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından Trabzonspor ve Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmazken Medipol Başakşehir elde ettiği galibiyetle grup liderliğine yükseldi. Süper Lig'i şampiyon bitiren takımın önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak gruplara kalamamama tehlikesinin olduğu bu periyotta, temsilcilerimizin kazandırdığı puanlar büyük önem arz ederken, Başakşehir bu alanda dikkat çekiyor. Gruptaki ilk maçında Roma deplasmanından mağlubiyetle dönen İstanbul ekibi, daha sonra kendi sahasında son dakikada yediği gol ile Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri, son iki maçta da Wolfsberger'i içeride 1-0, deplasmanda ise 3-0 geçerek grupta toplam 7 puanı hanesine yazdırdı.

16 MAÇTAKİ 2 GALİBİYET DE BAŞAKŞEHİR'DEN

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden dört takım, toplamda oynadıkları 16 maçta sadece 2 galibiyet elde ederken, bu galibiyetlerin altına Başakşehir imzasını attı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray oynadığı 4 maçta 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı, bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi. Beşiktaş ise grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrılıp Avrupa macerasını noktaladı. Trabzonspor da 4 maçta aldığı 1 beraberlikle bu haftaki sonuçların ardından Avrupa Ligi'ne veda etti.



Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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