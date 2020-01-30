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Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde ABD ve İran'a itidal çağrısı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, ABD ile İran arasındaki gerginlikten duyulan endişe dile getirildi. Bildiride Suriye'deki gelişmelere de geniş yer verildi.

30.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:49Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde ABD ve İran'a itidal çağrısı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Özellikle 'de etkin olan devletlerle varılan mutabakatlara rağmen, başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, milli güvenlik açısından önem arz eden iç ve dış meselelerin etraflıca ele alındığı, 2019'un güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ve 2020'de meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bu kapsamda alınabilecek tedbirlerin müzakere edildiği kaydedildi.
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Suriye, İdlib, Mgk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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