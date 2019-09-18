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Milli halterci Şaziye Erdoğan, Dünya şampiyonu

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli halterci Şaziye Erdoğan, şampiyon oldu.

18.09.2019 19:31Milli halterci Şaziye Erdoğan, Dünya şampiyonu
Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli halterci Şaziye Erdoğan, şampiyon oldu.
18-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Tayland'ın Pattaya şehrinde başlayan Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'na 87 ülkeden 606 sporcu katılıyor. Milli Takımı 6 erkek, 6 kadın olmak üzere toplam 12 sporcu ile iştirak ediyor.
Kadınlar 45 kiloda yarışan Şaziye Erdoğan koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Büyükler Dünya şampiyonu oldu. İstiklal Marşı'nı Tayland'ın Pattaya şehrinde coşkuyla okuttu.
Müsabakanın ardından Şaziye Erdoğan, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Tayland'da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Antrenörlerinin ve Federasyon Başkanı'nın kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi.
BAKAN KASAPOĞLU'DAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan, Şaziye Erdoğan'nı telefonla arayarak kutladı.
Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk günün sonunda milliler toplam madalya sayısı 2 altın, 1 gümüş madalyaya ulaştı.
Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar "Madalya alan Şaziye Erdoğan'ı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum" diyerek hiçbir başarının tesadüf olmadığını, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
(İHA)

Tayland, Güncel

Kaynak: İHA

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