Milli Haltercilerin Avrupa Şampiyonası Mesaisi Sürüyor

Kaynak: AA

Gürcistan'da 1-15 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak Büyük Erkekler Halter Milli Takımı'nın Çorum'daki hazırlık kampı sürüyor.Halter Milli Takım Antrenörü Hasan Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlık kampının verimli geçtiğini söyledi.Sporcuların her gün çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Toker, "Çorum'daki kampımıza 1 Şubat'ta başladık. Sporcularımızda ilk günlere göre çok ciddi gelişme var. Hem bedenen hem de zihnen hazırlanıyorlar. Güzel bir ortamımız var." dedi.Kampa katılan 13 sporcudan 10'unun şampiyonaya katılma hakkı elde edeceğini dile getiren Toker, Gürcistan'da iyi derece elde ederek Türkiye'nin halter branşında tekrar yükselişe geçmesini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.Toker, kampın 28 Şubat Perşembe günü sona ereceğini aktararak, "1 Mart'tan itibaren şampiyona hazırlıklarımıza Ankara'da devam edeceğiz. İkinci etap kampımızda sporcularımızın idmanlarını ağırlaştırarak şampiyona öncesi son yüklemeleri yapacağız." ifadesini kullandı.Milli sporcu Erol Bilgin de verimli bir kamp dönemi geçirdiğini anlatarak, "Hocalarımızın yönlendirmeleriyle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonaya konsantre olduk. 10 kişilik takımda yer alabilmek için hepimiz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ben de kadroda yer bulup milli formayı tekrar giymeyi, bayrağımızı dalgalandırmayı istiyorum." diye konuştu.