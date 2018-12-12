Milli Halterciye Uluslararası Şampiyonada Bronz Madalya

Milli halterci Nuray Levent, Kahire
'de gerçekleştirilen 5. ISSF Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kilo koparma kategorisinde 3. oldu.
Halter İl Temsilcisi Servet Türkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Aralık
'ta Kahire'de başlayan şampiyonada milli halterci Nuray Levent'in önemli bir başarıya imza attığını söyledi.
Önemli bir şampiyonaya katılım sağlayan sporcuların canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Türkel, "19 ülkeden 170 sporcunun katıldığı yarışmada, ili ve ülkeyi temsil eden başarılı sporcu Nuray Levent'in kadınlar 64 kiloda koparmada 90 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı. Bu sıralamayla şampiyonanın üçüncü günü itibarıyla Türkiye
'den yarışmaya katılan sporcularımız 27 madalya kazandı. Sporcularımız bizi gururla temsil ediyor, onlara güveniyoruz." diye konuştu.
Sporculara ve antrenörlerine teşekkür eden Türkel, sporcuların büyük özveriyle şampiyonada ter döktüğünü sözlerine ekledi.
Kahire
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:03