27.06.2019 14:58
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Milli hentbolcu Yunus Özmusul, AEK ile anlaştı

Milli hentbolcu Yunus Özmusul, AEK ile anlaştı

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de oynayan milli kaleci Yunus Özmusul, Yunanistan temsilcisi AEK ile anlaştı.

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de oynayan milli kaleci Yunus Özmusul , Yunanistan temsilcisi AEK ile anlaştı.
Yunus Özmusul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan temsilcisi ile AEK ile anlaştıklarını, askerlik görevini yaptıktan sonra Yunanistan'a gideceğini söyledi.
Yunus Özmusul, şöyle konuştu:
"Yunan liginde mücadele eden ilk Türk hentbolcu olacağım. Farklı bir heyecan olacak. Yunanistan'da Türkiye 'yi en iyi şekilde temsil edeceğim. İki ülkenin yakın bir kültürü var. AEK'nin bu sezon Avrupa 'da final hedefi var, hedefleri olan bir takımda mücadele edeceğim. Göztepe'den ayrıldığım için de üzgünüm ama hem kulübün gelecek sezon ligdeki düşüncesi hem de ligdeki takımlarda yaşanan ekonomik durum nedeniyle böyle bir karar aldım."
Kaynak: AA
Yunanistan , Yunus Özmusul , Spor

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