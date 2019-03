Milli İlaç ve Aşı Araştırma Geliştirme İşine Hız Verilecek"

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İlaç meselesi gelecekte Türkiye için stratejik bir iştir. Yıllık 25 milyar lira para veriyoruz. Ne yazık ki bunun tamamı yurt dışına gidiyor. Burada mutlaka bir şey yapmamız lazım. Milli ilaç ve milli aşı araştırma geliştirme çalışmalarına büyük hız verecek bir projemiz daha var. Tuzla'da biyoteknoloji vadisi kuruyoruz." dedi.Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık-Sen tarafından Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen "14 Mart Tıp Bayramı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de sağlık sisteminin artık dünyada örnek gösterildiğini söyledi.Dünyanın en güçlü ülkesi Amerika'nın, 10 yıldır tartıştığı halde sağlıkta reformu gerçekleştiremediğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde yapılan saha çalışmalarında bir gerçek ortaya çıkıyor. Almanya, Polonya, Amerika ve diğer gelişmiş ülkelerde, 'gelecek 50 yıl için sağlıkla ilgili endişeleriniz nedir?' diye sorulduğunda, tüm bu ülkelerde yüzde 30 ile 60 oranında 'endişeliyiz' diyor. Bu ülkelerde insanlar, 'sağlık sisteminin kötüye gideceğini düşünüyorum' diye cevaplar verirken, Türkiye'de bu oran yüzde 3. Bu da bize şunu gösteriyor, 2002'de başladığımız ve bugünlere geldiğimiz sağlıktaki değişim ve dönüşüm, beklenen sonucu doğurdu.""Şehir hastaneleri esasında sağlıkta yeni bir adımdır"Şehirler bağlamında yapılan araştırmalarda ise İstanbul'un sağlık hizmetleri bakımında dünyanın 5'inci en iyi ili seçildiğini belirten Binali Yıldırım, "Sağlıkçılar geçen yıl bu şehirde 146 milyon insana değindi. Neredeyse nüfusun 10 katı. Bu çok yüksek bir rakamdır. Bu kadar olmamalı. Demek ki, sağlık sisteminin sürdürülebilir olması için birinci basamak yani aile hekimleri kısmına biraz daha yoğunlaşmak lazım. Eğer bunu başarabilirsek, koruyucu sağlık hizmetlerini önemsersek, o zaman hastanelerdeki yükü de o derece azaltmış olacağız." diye konuştu.Esasında İstanbul'da sağlık hizmetleri altyapısında yüzde 100 artış olduğunu söyleyen Yıldırım, "Sizlerin gayretiyle 2009'da binde 14 olan bebek ölüm hızını sürekli bir inişle binde 9,2'ye düşürmeyi başardık. Bu gelişmişliği gösterir." dedi.Yıldırım, sağlıkta değişim ve dönüşümün, şehir hastaneleriyle devam ettiğine işaret ederek, "Şehir hastaneleri esasında, sağlıkta yeni bir adımdır. Şu anda 8 şehir hastanemiz hizmete girdi ve toplam 8 bin 358 nitelikli yatak hizmet vermeye başladı. Bugün Ankara Bilkent Şehir Hastanemiz, Tıp Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılıyor." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, bölgenin sağlık merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Yıldırım, "Buna destek olacak bir başka büyük sağlık projesine de gelecekte imza atacağız. Eğer İstanbullular, 31 Mart'ta bizi belediye başkanı olarak seçerlerse çok memnun olur, teşekkür ederiz. Birçok hizmeti, Türkiye'de nasıl yaptıysak bundan sonra İstanbul'da da yaparız." dedi."Tuzla'da biyoteknoloji vadisi kuruyoruz"Silivri'de bir jeotermal sağlık kampüsü kurmayı planladıklarına dikkat çeken Binali Yıldırım, "Bu yatırımla sadece gelen ziyaretçiler, hastalar şifa bulmayacak. Aynı zamanda birçok İstanbulluya istihdam, iş, AŞ imkanı sağlamış olacağız. Bu tesisin ekonomiye katkısı yıllık 1,5 milyar lira civarında olacak." diye konuştu.İlaç meselesinin gelecekte Türkiye için stratejik bir iş olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:"Yıllık 25 milyar lira para veriyoruz. Ne yazık ki bunun tamamı yurt dışına gidiyor. Burada mutlaka bir şey yapmamız lazım. Milli ilaç ve milli aşı araştırma geliştirme çalışmalarına büyük hız verecek bir projemiz daha var. Tuzla'da biyoteknoloji vadisi kuruyoruz. Bu projenin en önemli hedeflerinden birisi, dışa bağımlılığı azaltmaktır. Burası yeni nesil bir üretim merkezi vazifesi görecek. 150'den fazla üretici ve yaklaşık 500 girişime zemin hazırlayacağız. Sağlık, tarım, çevre, gıda, tekstil gibi pek çok sektörde katma değeri yüksek ürünler için uygun ortam hazırlayacağız. En önemlisi, milli aşı ve milli ilacın formülünün buradan çıkmasını bekliyoruz. Burada doğrudan 20 bin, dolaylı 30 bin olmak üzere 50 bin kişilik istihdam oluşmasını hedefledik ve ekonomimize yılda 27 milyar liralık katkı sağlayacak.""İsteyene diyetisyen desteği sağlayacağız"Bayrampaşa'da ise bir teknoloji üssü kuracaklarını, burada üniversiteler, araştırma geliştirme şirketleri, gençler ve yerel yönetimlerin aynı ortamda çalışacağını söyleyen Yıldırım, "Bu bilgi teknoloji merkezinden, sağlık sektöründe süreci kolaylaştıracak yeni yazılımlar, hastalıklara erken teşhis koyan yapay zeka uygulamaları çıkacak. Tabii ki sağlık alanındaki projelerimiz sadece tesise dayalı değil. Gönül belediyeciliği diyerek yola çıktık biliyorsunuz. Bu her vatandaşın gönlüne dokunmak demektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yıllardır İstanbulluları huzur içinde yaşatan uygulamaları var. Bunları geliştirip daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.Yıldırım, evde yalnız yaşayan her İstanbullunun, başta sağlık olmak üzere her türlü bakımının kendilerinin mesuliyeti olacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yaşlılarımız için, bakım ve sağlık hizmeti de verilen merkezleri 39 ilçemizde açacağız. Evde bakım hizmeti alan yaşlı, engelli, özellikle de alzaymır hastalarına bir akıllı saat vereceğiz. Sağlık durumları sürekli takip edilecek. Acil durumlarda hızlıca müdahale edilecek. Hedefimiz, beşikten mezara bütün İstanbulluların yaşamına ortak olmak, bir olmak, onların sorunlarıyla dertlenip İstanbulluya çözüm olmak. Çağın en büyük tehlikelerinden obeziteye karşı da seferberlik başlatacağız. İsteyene diyetisyen desteği sağlayacağız. Ayrıca sabah sporu, iş çıkışı spor, komşularla birlikte spor gibi kampanyaları teşvik edeceğiz. Açacağımız spor merkezlerinin yanı sıra yeşil alanları artırarak milletimizin açık alanda spor yapma imkanlarını artıracağız.""Hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz"İstanbul'u millet bahçeleri, şehir terasları, semt parkları, yeşille donatacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Ayrıca İstanbul'un kuzeyindeki ormanları, güneydeki Marmara Denizi'yle birleştirmek için 20 koridor açıyoruz. Kilometrelerce uzanan kesintisiz yürüyüş yolları olacak. İsteyen bisikletine atlayacak, İstanbul'u boydan boya turlayacak. Yeşil Ağ Projemiz, 2023'e kadar İstanbul'a 55,5 milyon metrekarelik ilave yeşil alan kazandıracak. Ayrıca 15 milyon İstanbulluya yepyeni spor alanları açacak. Ayrıca, yapacağımız ulaşım yatırımları da İstanbul'un sağlığına iyi gelecek." açıklamasında bulundu.Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına da değinen Binali Yıldırım, "Bugüne kadar bütün görevlerimde kararlı durdum. Büyükşehir Belediyesi Başkanı olunca da yetkilerim dahilinde her şeyi yapacağım. Hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz. Hele de tüm zorluklara göğüs gererek, milletimizin sağlığı için fedakarca çalışan hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.